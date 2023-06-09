8 садовых товариществ во Владимире могут остаться без света за неуплату счетов. 8 садовых...

8 садовых товариществ во Владимире могут остаться без света за неуплату счетов.8 садовых товариществ во Владимире рискуют остаться без света за неуплату счетов. В сумме набежало уже почти три с половиной миллиона.В тройке злостных неплательщиков - "Владимирский городской сад №2", СНТ "Нижнее сельцо" и "Текстильщик" в Добром. Есть минимум шесть судебных решений и исполнительных листов, обязывающих садовые товарищества погасить задолженность. Компания "ЭнергосбыТ Плюс" уже направила в адреса правлений уведомления о грядущих отключениях электроэнергии.Обесточить дачи могут уже через десять дней.