Андрей Малахов спросил эксперта о криптовалюте и финансовых рисках.

Андрей Малахов спросил эксперта о криптовалюте и финансовых рисках.Популярный российский журналист Андрей Малахов прославился на всю страну прежде всего как ведущий довольно скандальных, а потому и рейтинговых телепередач. За годы карьеры кто только не становился гостями шоумена: от бездомных из регионов до именитых звезд типа Аллы Пугачевой.Конечно, на телевидении ради высоких рейтингов готовы пойти на многое, и Андрей Малахов как профессиональный ведущий здесь не исключение. Он пригласил на свое шоу известного астролога Константина Дарагана, к которому у скептиков возникает множество вопросов. Впрочем, как и к любому другому мистику.Специалист ответил на вопросы зрителей, которые поступали в колл-центр программы, а также дал прогнозы о будущем России, политике и экономике. В частности, он рассказал, что будет с курсами валют.По словам астролога, момент кризисного падения курса доллара прошел в минувшем году. Однако в промежутке четырех-пяти лет стоит ожидать снижения покупательной способности американской валюты, уверен мистик. Сбережения он призвал хранить в валютах конкурирующих стран.При этом Дараган подчеркнул, что доллар будет дешеветь. Кроме того, Андрей Малахов спросил у своего гостя о перспективах криптовалюты. Астролог посоветовал не рассматривать ее как инструмент долгосрочных инвестиций.