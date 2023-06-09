Бывший руководитель ЕРИЦ Владимирской области Марина Станкевич безуспешно оспорила приговор за...

Бывший руководитель ЕРИЦ Владимирской области Марина Станкевич безуспешно оспорила приговор за крупное хищение.14 февраля она была приговорена Ленинским райсудом за хищение чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.Также с нее была взыскана компенсация имущественного вреда в размере 314 505 рублей.Судом установлено, что она с 10 августа 2020 года по 26 февраля 2021 года, не имея полномочий по начислению себе премиальных вознаграждений, дала указание подчиненным ей сотрудникам о подготовке приказов на выплату ей ежемесячных премий. И незаконно получила 314 505 рублей.Вину осужденная не признала и с условным сроком не согласилась.Более того, потерпевшая сторона - тоже не согласилась с приговором. И представитель ЕРИЦ Владимирской области обжаловал его, попросив переквалифицировать на менее тяжкое преступление – "Злоупотребление полномочиями". Адвокат Станкевич и вовсе ставил вопрос об отмене приговора, доказывая, что действиях осужденной отсутствует уголовно наказуемое деяние.Однако, судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения.Фото https://www.pxfuel.com