Об этом региональное ведомство сообщило у себя на официальной странице в социальных сетях. Напомним, вчера в нашу редакцию обратился один из местных жителей и сообщил, что в парке

Об этом региональное ведомство сообщило у себя на официальной странице в социальных сетях. Напомним, вчера в нашу редакцию обратился один из местных жителей и сообщил, что в парке “Дружба” начали вырубать деревья. В доказательство своих слов, мужчина прислал видео. Судя по всему, работы проводятся в западной части так называемого лугопарка. Рядом стоят таблички с надписью