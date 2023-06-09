Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обсудил с Патриархом Кириллом проблему сохранения...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обсудил с Патриархом Кириллом проблему сохранения православных храмов.Губернатор Александр Авдеев и митрополит Владимирский и Суздальский Тихон обсудили с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом проблему сохранения и консервации православных храмов Владимирской области.Встреча прошла в Москве. В тридцать третьем регионе более тысячи объектов культурного наследия, триста из них это церкви. Как отметил Александр Авдеев, за год планируется консервировать за счет областного бюджета 3-4 объекта.Также глава региона обсудил с Патриархом подготовку к тысячелетию Суздаля и пригласил Предстоятеля РПЦ на празднование юбилея, которое состоится в следующем году.Александр Авдеев, губернатор владимирской области:- Мы хотели бы, чтобы внимание к тысячелетию Суздаля, внимание к историческим параллелям, внимание к корням дало людям силу. Силу верить в историю своего Отечества, в силу своего Отечества, в своих руководителей - мы вспоминаем Александра Невского, Андрея Боголюбского.Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:- В моем понимании всегда вот эти исторические области России занимают особое место. И поскольку мы сейчас говорим о традициях, церковь является той институцией, которая эту традицию всячески поддерживает. Поэтому уровень церковно-государственных отношений особенно в этих исконно-русских регионах имеет важное значение.