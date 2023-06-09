Из Владимира отправился гуманитарный груз пострадавшим в Белгородскую область. Владимир - жителям...

Из Владимира отправился гуманитарный груз пострадавшим в Белгородскую область.Владимир - жителям Белгородской области. Регион отправил гуманитарный груз в пострадавшие от обстрелов районы. Слово - Марии Платанюк.Продукты, детское питание, предметы первой необходимости, бытовая химия. Сотник коробок для жителей Белгородской области- территорий, которые пострадали от обстрелов украинских националистов. Гуманитарный груз сформирован по поручению губернатоа Александра Авдеева, секретаря регионального отделения "Единой России". Вместе с активистами партии и волонтёрами "Молодой гвардии" гуманитарную помощь загружает владимирский депутат Алексей Метёлкин.Алексей Метёлкин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Принимаем участие в комплектации и отправке партии гуманитарного груза жителям Белгородской области, которые пострадали от агрессии укранинского режима. Участие принимают все муниципалитеты. И мы таким образом расширяем географию оказания этой очень важной миссии.Подушки, матрасы, постельное белье. Всё это необходимо сейчас в пунктах временного размещения.Поддержать жителей Белгородчины могут все владимирцы. Работу по сбору помощи координирует Штаб общественной поддержки.Мария Никитина, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки "Единой России":- На площадке Штаба общественной поддержки в городе Владимире по адресу Большая Московская, 19 у нас открылся пункт сбору гуманитарной помощи для жителей пострадавших территорий. Приглашаем всех желающих оказать посильную помощь в будние дни с 9 до 18.В общей сложности в пострадавшие территории Белгородской области наш регион отправил 20 тонн гуманитарной помощи. 10 из них- уже доставлены к месту назначения. Также регион готов разместить порядка тысячи жителей Белгородчины с детьми. При необходимости, отмечает губернатор Александр Авдеев, мест для переселенцев подготовят еще больше. Сегодня мы вместе.Мария Платанюк "Вести-Владимир".