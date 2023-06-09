Ко дню текстильщика в Александровской слободе открылась экспозиция барановских ситцев. Все...

Ко дню текстильщика в "Александровской слободе" открылась экспозиция "барановских ситцев".Все богатство "барановских ситцев" в эти дни можно увидеть в "Александровской слободе". Специально ко дню работника текстильной и легкой промышленности музей-заповедник приготовил экспозицию изделий некогда знаменитых карабановской и струнинской фабрик.Здесь хранится, пожалуй, лучшая в стране коллекция ализариновых платков и тканей. История "бренда" "барановских ситцев" берет начало в восемнадцатом веке. Именно с "семейного дела" будущих магнатов Барановых началось развитие в нашем регионе текстильной промышленности. Даже в советское время манфактурные гиганты использовали для оформления фирменные "барановские" декоры. Утонченность, разнообразие и яркость узоров - вот, за что столетиями ценили эти текстильные изделия. Набивные ситцы использовали в качестве роскошной дорогой отделки костюмов. Только зажиточные заказчики могли позволить себе целую рубаху из такой ткани.Елена Лихонина, научный сотрудник музея-заповедника "Александровская слобода":- На ярмарках в России зазывалы кричали: не грусти понапрасну, надень платки красные. Вот такие платочки они были очень популярны.