Ленинский районный суд Владимира избрал меру пресечения жительнице областного центра, которая...

Ленинский районный суд Владимира избрал меру пресечения жительнице областного центра, которая атаковала военкомат на улице Стрелецкой.Женщина, которая обвиняется в попытке поджога областного военного комиссариата, заключена под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Напомним, в среду утром пятидесятипятилетняя жительница Владимира подъехала к зданию военкомата на своей машине и бросила в ворота три бутылки с зажигательной смесью. По одной из версий, к этому поступку ее подтолкнули телефонные мошенники, которые оформили кредиты на имя женщины. Решением суда ближайшие 2 месяца поджигательница проведет в СИЗО.