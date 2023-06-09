Актер был приятно удивлен встрече с давней подругой и посвятил ей несколько приятных слов.

Актер был приятно удивлен встрече с давней подругой и посвятил ей несколько приятных слов.Гоша Куценко и Лера Кудрявцева дружат уже не одно десятилетие. В 90-х знаменитости вместе вели полюбившуюся зрителями программу "Партийная зона". С тех прошло много лет, но они по-прежнему находятся в близких отношениях и всегда отзываются друг о друге с большой теплотой.Накануне Лера Кудрявцева опубликовала в блоге кадры с концерта Гоши Куценко. Телеведущая сняла выступление старого приятеля, когда отмечала день рождения подруги. "Гоша, спасибо за этот потрясающий вечер", – подписала один из видеороликов блондинка.На следующих кадрах знаменитости предстали уже в объятиях друг друга. Куценко спустился со сцены, чтобы поздравить именинницу и поприветствовать Кудрявцеву. Актер сказал несколько теплых слов и поцеловал подругу молодости прямо перед камерой."Лера – моя любовь. Давайте поздравим Милу с днем рождения, это Мила мне устроила такой подарок", – произнес в микрофон Гоша Куценко.Судя по всему, вечер прошел замечательно. Помимо роликов с выступления, Лера поделилась снимком, на котором ее запечатлели вместе с тремя подругами. Дамы предстали на фото в платьях разных фасонов и цветов. Телеведущая выбрала для праздника наряд в стиле "тотал блэк" с принтом спереди.