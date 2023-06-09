По информации профсоюза “Действие”, об этом им сообщили в Минздраве. По информации из социальных сетей профсоюза, в ходе коллективных переговоров с ССМП, Минздрав согласовал

По информации профсоюза “Действие”, об этом им сообщили в Минздраве. По информации из социальных сетей профсоюза, в ходе коллективных переговоров с ССМП, Минздрав согласовал сокращение штатного расписания городской станции: общее количество бригад сокращено с 37 до 28. При этом, по федеральным нормам, на население Владимира (360 тысяч человек) должно приходиться 36 общепрофильных и не менее