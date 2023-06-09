Доступ к скоростному мобильному интернету получили более 1 500 жителей региона и многочисленные туристы.

Доступ к скоростному мобильному интернету получили более 1 500 жителей региона и многочисленные туристы. Владимирская земля богата на исторические памятники — любители старины могут найти интересные для себя артефакты даже вдали от основных туристических маршрутов и тут же поделиться ими в Сети.Деревня Кононово Меленковского района, по одной из версий, получила свое название благодаря коннице Дмитрия Донского, который остановил ее в этих краях на постой во время похода к Куликову полю в 1380 году. Куликовская битва, как известно, имела огромное историческое значение и стала началом освобождения страны от чужеземного ига.Сейчас в деревне проживают около 350 человек, у которых теперь есть возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом оператора. Его средняя скорость — более 25 Мбит/с. Это позволяет с комфортом слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в высоком разрешении и вести прямые эфиры.Специалисты оператора также модернизировали оборудование, подключив слой LTE в селе Добрынское Суздальского района и селе Сергиевы Горки Вязниковского района, где в общей сложности проживают еще примерно 1 200 человек.«Наши инженеры планомерно работают над развитием сети. Малые населенные пункты — на особом контроле. В этом году мы уже модернизировали оборудование почти в 20 локациях, среди которых как популярные туристические маршруты, так и отдаленные деревни и села. Тем самым мы создаём максимально комфортную современную цифровую среду и для местных жителей, и для путешественников», — говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.Реклама.