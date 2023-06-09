Мероприятие пройдет в Измайловском парке 10 июня с 11:00 до 17:00.

Мероприятие пройдет в Измайловском парке 10 июня с 11:00 до 17:00.Москвичи любят заниматься спортом и физической культурой. Власти города, разумеется, поддерживают стремление граждан вести здоровый образ жизни. Сегодня российская столица может похвастаться не только большим количеством объектов профильной инфраструктуры, но и обилием спортивных мероприятий, которые проводятся на всех уровней.К примеру, в субботу, 10 июня, москвичей приглашают на спортивный праздник "МамаПати Старты". Мероприятие пройдет в Измайловском парке с 11:00 до 17:00. Гостей ждут на центральной площади. В программе – мастер-классы для детей, занятия для всей семьи и конкурсы.Принять участие в них смогут более 300 малышей. Для участия необходима предварительная регистрация на спортивного праздника. Послу успешного заполнения данных организаторы пришлют желающим пригласительные билеты, которых, к слову, осталось не так много.Малыши от шести месяцев до года примут участие забеге "Ползунки наперегонки", а участникам от года до шести лет предстоит посоревноваться в эстафете. Самых маленьких москвичей в игровой зоне будут ждать няни.Детей до трех лет займут интересными занятиями с 11:00 до 17:00. Разумеется, особое внимание уделено вопросам безопасности и компактности. Все сотрудники обучены работе с детьми, они имеют медицинские книжки.С 12:00 до 17:00 в Измайловском парке можно будет посмотреть представления интерактивного театра "Подушка". Специальные постановки позволяют маленьким зрителям принимать участие в развитии сюжета.Для детей в возрасте от двух до пяти лет анимационная компания "Ярко" совместно с театром кукол "Одуванчик" подготовили спектакль по мотивам мультсериала "Тикабо". Желающих ждут в 13:00 и 15:00.Кстати, помимо спортивного праздника "МамаПати Старты" в столичных парках этим летом пройдет еще множество культурных мероприятий. Зоны отдыха подготовили насыщенную программу для москвичей.Жители и гости столицы смогут посетить театральные кружки и спортивные секции, насладиться музыкой, послушать научные лекции, позаниматься танцами, посмотреть кино и поучаствовать в экскурсиях.