На он-лайн платформеСмотрим запущен специальный телеканал Детям. На нем - мультфильмы и...

На он-лайн платформе"Смотрим" запущен специальный телеканал "Детям".На нем - мультфильмы и мультсериалы для детей всех возрастов. Детские обучающие программы. Образовательные передачи для детей. Детские развлекательные музыкальные и танцевальные шоу. Старые советские мультики. Фильмы для семейного просмотра. Кино для подростков.Вы можете смотреть онлайн в высоком качестве в удобное для вас время и на любом устройстве.