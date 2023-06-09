Окончание основных работ запланировано на сентябрь текущего года.

Окончание основных работ запланировано на сентябрь текущего года.На 2023 год власти Москвы запланировали работы по благоустройству территорий около семи транспортно-пересадочных узлов. Специалисты адаптируют их под нужды местных жителей. В частности, они заменяют инженерные сети, обустраивают места отдыха, устанавливают новые источники света, прокладывают пешеходные маршруты, а также проводят озеленение.Работы уже стартовали на территории рядом с ТПУ "Тимирязевская" в Северном административном округе столицы. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройств Петр Бирюков."Главная задача – сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей", – подчеркнул заместитель мэра Москвы.По его словам, благоустройство коснется улицы Академика Лисицына, внутриквартального проезда от Дмитровского шоссе до Ивановской улицы, а также отрезка Дмитровского шоссе и участка улицы Яблочкова.На данный момент около территории у транспортно-пересадочного узла выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, там же оборудован строительный городок. Для жителей организованы безопасные проходы.Специалисты приступили к прокладке кабельной канализации. После уборки проводов под землю они установят новые энергоэффективные фонари, а на пешеходных переходах появятся опоры контрастного освещения.От ТПУ "Тимирязевская" к парку "Дубки", а оттуда к детской школе искусств проложат пешеходные маршруты. Ближайшие детские площадки попадут под ремонт, появятся и новые. На месте оборудуют новую ливневку.Власти подумали не только о пешеходах, но и об автомобилистах. Для них будет организована парковочная зона на 300 мест. Местные жители смогут посещать зону для тихого отдыха с лавочками и качелями, которая появится около ТЦ "Тимирязевский".На финальном этапе рядом с ТПУ проведут озеленение, которая станет своеобразной буферной зоной, ограждающей людей от железнодорожных путей. Окончание основных работ запланировано на сентябрь текущего года.