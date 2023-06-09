Народные приметы: 10 июня. Что запрещается делать в день Никиты-гусятника, чтобы не разрушить...

Народные приметы: 10 июня. Что запрещается делать в день Никиты-гусятника, чтобы не разрушить семейное благополучие.10 июня 2023 года в народном календаре – Никита-гусятник. Гуси – важные и дорогие домашние птицы, требующие с приходом весны внимательного ухода. В это время начинают на воду пускать гусят, которые нередко гибнут целыми десятками, становясь добычей хищных птиц и животных. Поэтому не без основания наши предки дали гусям отдельного святого покровителя, который охраняет маленьких гусей, не подпуская к ним ястребов, орлов и других хищников.Покровителем и защитником гусей стал святой Никита. По преданию, он заботился о гусятах и защищал их от естественных врагов, таких как ястребы и орлы.Что можно делать в день Никиты-гусятника?В этот день нужно обязательно сходить в церковь. Люди молились святому Никите о защите домашней птицы.Для гусят необходимо приготовить пшеничную кашу на святой воде, в которую добавить вареные куриные или гусиные яйца, предварительно их измельчив. Тогда, согласно поверью, птица пойдет в рост и, кроме того, принесет к Рождеству большую прибыль.Нужно провести уборку в квартире.Что нельзя делать в день Никиты-гусятника?Не разрешается ругаться родителям и ругать малышей, иначе семейное благополучие можно разрушить.Не стоит звать к себе гостей. Посторонние могут забрать из дома счастье и удачу.Нельзя относиться безразлично или грубо к гусям. Нельзя их ругать, бить, кидаться, махать на них руками, проявлять полное безразличие, плохо кормить.Нельзя пускать в дом незнакомцев — могут похитить удачу.Народные приметы на 10 июня 2023 годаТихий, тёплый и безветренный день без осадков — к осени можно ждать богатый урожай.Дождь начинается крупными каплями — будет кратковременным.Навозные жуки летают — к солнечному дню.Много ящериц выползло погреться на солнце — к дождю и ветру.Гуси чистятся и часто хлопают крыльями — перед дождём.Много муравьёв рядом с муравейником — к солнечной погоде.Фото pxfuel.com