Вера Брежнева с недавних пор ведет довольно затворнический образ жизни. Но Лайму Вайкуле, которая проболталась о деталях ее бытия, кажется, это не смущает.

Вера Брежнева с недавних пор ведет довольно затворнический образ жизни. Но Лайму Вайкуле, которая проболталась о деталях ее бытия, кажется, это не смущает.После переезда за границу экс-солистка "ВИА Гры" стала довольно закрытой. Точно было неизвестно, где она теперь живет, и по этому поводу ходили разные слухи. Где-то писали, что она с мужем живет в Италии, потом появилась информация о Польше, а затем сообщалось, что обосновалась она в Латвии. Свою личную жизнь артистка не комментирует. Вера Брежнева даже не прерывает молчание на фоне новостей о проблемах в браке с Константином Меладзе.Зато в ее окружении есть люди, которые свободно говорят о жизни певицы. Недавно Лайма Вайкуле дала интервью и раскрыла секреты блондинки. И ей можно верить, ведь, как призналась подруга Аллы Пугачевой, с экс-солисткой "ВИА Гры" она общается. "Недавно встречалась с Брежневой", – сказала звезда.Во-первых, Лайма Вайкуле обозначила, где же все-таки обитает блондинка. Если верить ее словам, певица живет в Риге, причем рядом с ней."Очень рада тому, что она здесь", – отметила подруга Примадонны.А во-вторых, прибалтийская дива заверила, что супруга Константина Меладзе собирается выступать на ее авторском фестивале. К слову, ранее стало известно о том, что приглашение об участии в мероприятии получили Андрей Макаревич* и Семен Слепаков**. Интересно наблюдать за тем, как изменилось окружение Вера Брежневой в последнее время.* признан иноагентом по решению Минюста РФ** признан иноагентом по решению Минюста РФ