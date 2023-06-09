Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками своим новым достижением.

Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками своим новым достижением.47-летняя российская балерина Анастасия Волочкова пребывает в великолепной физической форме и любит постоянно это демонстрировать. Танцовщице действительно есть чем гордиться, ведь благодаря упорному труду ее фигура в этом возрасте выглядит роскошно. Часто Анастасию Волочкову упрекают за чрезмерную откровенность на снимках и видео, но она не реагирует на критику, так как знает себе цену.На днях бывшая прима Большого театра призналась, что помимо тяги к искусству у нее есть еще одна любовь – к прекрасным цветам. Свою страсть к белым розам она уже упоминала ранее. На этот раз Волочкова рассказала о еще одном своем любимом цветке – сирени. Балерина опубликовала в своем аккаунте серию снимков, на которых предстала в кустах сирени на собственном загородном приусадебном участке."Помимо белых роз и пионов я очень люблю сирень. Этот куст я посадила сама несколько лет назад. Он быстро вырос", – написала Анастасия Волочкова.Таким образом, у балерины появился еще один повод для гордости, ведь она собственным трудом смогла вырастить практически целое дерево.Ранее диетолог предупредил Анастасию Волочкову об опасности монодиеты. По словам эксперта, такое питание может привести к дефицитам витаминов и минералов. Причем это не единственный медик, оценивший состояние блондинки.Сама Анастасия Волочкова отрицает наличие зависимости от алкоголя и утверждает, что нормально питается и ведет здоровый образ жизни, а вот психиатр Василий Шуров выразил уверенность, что она не может завязать со спиртным, сообщает . По мнению эксперта, пока звезда придерживается такой точки зрения, решить проблему у нее не получится.