Осужденный во Владимирской области получил новый срок за оправдание терроризма. Деятельность...

Осужденный во Владимирской области получил новый срок за оправдание терроризма.Деятельность 48-летнего осужденного в ИК-4 выявлена и пресечена УФСБ России по Владимирской области.Являясь сторонником МТО «Исламское государство» (деятельность на территории России запрещена), на фоне личных идеологических убеждений, на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у других осужденных мнения о необходимости и правильности ведения боевых действий членами МТО «ИГИЛ» на территории Сирии, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.По материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело.Приговором 2-го Западного окружного военного суда виновный приговорен к 3 годам строгого режима.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com