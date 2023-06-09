Стали известные средние цены на годовые рекламные контракты некоторых знаменитостей.

Стали известные средние цены на годовые рекламные контракты некоторых знаменитостей.Ни для кого не секрет, что за последний год Россию покинули многие известные артисты. Впрочем, оставшихся в стране значительно больше. Именно они теперь делят доходы тех, кто уехал за границу и перестал выступать перед российскими зрителями.Несмотря на то, что общий объем рекламного рынка в стране упал после ухода некоторых компаний, многие бренды по-прежнему охотно сотрудничают со звездами и выделяют большие бюджеты на рекламу. Телеканал уточняет, что в этом году рекламные доходы исчисляются миллионами рублей. Однако если раньше знаменитости получали до 30 миллионов, то теперь верхняя планка снизилась в два раза.Само собой, некоторым артистам везет куда больше остальных коллег по цеху. Например, в их число входит Дмитрий Нагиев и Настя Ивлеева. Именно к ним последние годы чаще всего обращаются за рекламой. Также этот скромный список пополнили Клава Кока,Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Сергей Гармаш и Федор Бондарчук. Эти артисты получают за годовые рекламные контракты приблизительно 7-15 миллионов рублей.Также озвучены миллионные гонорары других знаменитостей. Ксения Бородина, Марина Александрова, Сергей Бурунов, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков и Азамат Мусагалиев зарабатывают на одном контракте от 5 до 7 миллионов рублей. Менее внушительными цифрами могут похвастаться Николай Дроздов, Александр Мясников, Лолита и Константин Ивлев. Их заработок за контракт составляет от одного до трех миллионов рублей.