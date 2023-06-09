Прокуратура области проводит проверку по факту вырубки деревьев в парке Дружба во...

Прокуратура области проводит проверку по факту вырубки деревьев в парке Дружба во Владимире.Прокуратура области проводит проверку по факту вырубки деревьев в парке Дружба города Владимира.Как сообщают в надзорном ведомстве: в урочище Вышка Нерлинского участкового лесничества сегодня незаконно вырублены 53 дерева- липы, дубы и клёны. Ущерб оценивается в два с половиной миллиона рублей. Работы проводил индивидуальный предприниматель по договору с компанией "СХК Вышка". Её руководителю вручено представление с требованием приостановить вырубку. Материалы проверки направлены в следственные органы.