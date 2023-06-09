Прокуратура приостановила незаконную вырубку деревьев во владимирском парке Дружба. Владимирской...

Прокуратура приостановила незаконную вырубку деревьев во владимирском парке "Дружба".Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с должностными лицами ГКУ ВО «Суздальское лесничество» установлено, что в урочище Вышка Нерлинского участкового лесничества незаконно вырублено 53 дерева - липы, дубы и клены. Нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн рублей.Вырубку заказало ООО «СХК «Вышка», несмотря на то, что в Арбитражном суде Владимирской области рассматривается заявление Федерального агентства лесного хозяйства об оспаривании его на этот участок. В связи с незаконным включением его в границы Владимира.Вынесено представление с требованием приостановить вырубку, материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждении уголовного дела.Фото https://www.pxfuel.com/en