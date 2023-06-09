Природоохранная прокуратура назвала вырубку деревьев в парке “Дружба” незаконной. Уничтожены 53 дерева, ущерб составляет около 2,5 миллионов рублей, считают в надзорном ведомстве. Речь

Природоохранная прокуратура назвала вырубку деревьев в парке “Дружба” незаконной. Уничтожены 53 дерева, ущерб составляет около 2,5 миллионов рублей, считают в надзорном ведомстве. Речь идет о вырубке деревьев в парке “Дружба”. Напомним, вчера в нашу редакцию обратился один из местных жителей и сообщил, что в парке “Дружба” начали вырубать деревья. В доказательство своих слов, мужчина прислал видео. По