Сбежавшему мобилизованному вынесли приговор во Владимирской области. Владимирский гарнизонный суд...

Сбежавшему мобилизованному вынесли приговор во Владимирской области.Владимирский гарнизонный суд вынес приговор Александру Сосину, который был призван в войска в начале частичной мобилизации и подписавшего контракт. Он был направлен в учебную часть в поселке Пакино Ковровского района.Но, узнав, что заболела его мать Сосин покинул территорию части и на добрался до дома, где несколько месяцев ухаживал за больной. А потом не вернулся к месту службы, опасаясь уголовной ответственности.Однако в магазине его заметили полицейские и задержали.Вину Сосин признал и раскаялся в содеянном.Учтя смягчающие обстоятельства, суд вынес ему приговор ниже низшего предела - 4 года колонии-поселения.Фото https://www.pxfuel.com/en/search?q=a+computer