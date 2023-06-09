Смотрите Вести в 21.05: Помещичью усадьбу выставили на продажу. Груз в Белгород - От продуктов...

Смотрите "Вести" в 21.05: Помещичью усадьбу выставили на продажу.Груз в Белгород- От продуктов и детского питания до предметов первой необходимости. Регион направил груз жителям Белгородской области.Мир. Труд. Июнь- Вместо летних каникул- занятия за кульманом. Школьники из Радужного осваивают новые профессии.По платью видно, кто идёт- Их осталось всего 247. Историю исчезающей народности сето отражают костюмы. Уникальная выставка Псковского музея во Владимире.