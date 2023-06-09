Смотрите Вести в 9 утра: Троянский конь по-гусевски, нашествие шелкопряда и почему пёс свинье...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Троянский конь по-гусевски, нашествие шелкопряда и почему пёс свинье товарищ
Эх, купил бы деревеньку-с.
- Усадьба помещицы Карповой пошла по рукам. Кто выставил землю с объектом культурного наследия на Авито?
Сетевое.
- Троянский конь по-гусевски, нашествие шелкопряда и почему пёс свинье товарищ? Что обсуждали в сети жители региона на этой неделе?
В яблочко!
- И летний биатлон в Суздальском районе. Сотрудники Росгвардии определяют самого меткого.