Спасатель первого класса, Юрий Скорик рассказал, как СВО изменит отечественную систему подготовки...

Спасатель первого класса, Юрий Скорик рассказал, как СВО изменит отечественную систему подготовки боевых медспециалистов.Инструктор по боевой тактической медицине из Санкт-Петербурга, спасатель первого класса Юрий Скорик провел обучающее занятие для владимирских СОБРовцев.Что должен уметь военный медик, как им стать и как СВО изменит отечественную систему подготовки боевых медспециалистов? - об этом Юрий Скорик рассказал в интервью Вестям.