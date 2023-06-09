Новая публикация Кристины Орбакайте восхитила поклонников и собрала массу положительных реакций.

Новая публикация Кристины Орбакайте восхитила поклонников и собрала массу положительных реакций.Поклонники пристально наблюдают за жизнью известной блондинки. Многих волнует местонахождения певицы, а также вопрос – уедет ли она из России вслед за Аллой Пугачевой и сыном Никитой Пресняковым? В общем, Кристину Орбакайте обсуждают все, кому не лень, но ее это, кажется, не трогает.Артистка продолжает трудиться на благо своих слушателей. Недавно она показала кадры со съемок нового клипа, на которых предстала в эффектном платье. Певица выглядела настолько эффектно, что некоторые не сразу ее признали. С лица звезды куда-то пропали морщины, а кожа стала идеально гладкой.А сегодня утром дочь Аллы Пугачевой вновь порадовала поклонников. В своем микроблоге она презентовала новую песню, которая называется "Только вдвоем". На обложке Кристина Орбакайте стоит в черном платье, а в руках у нее – букет ярких цветов. "Свершилось!" – так описала событие блондинка.Певица также сразу обозначила посыл композиции: это своеобразное послание любимому человеку. Таким образом звезда излила к нему чувства. Стоит отметить, что публика, кажется, осталась довольна песней. Ведь пост с ее презентаций набрал несколько сотен лайков."Танцуйте и пойте вместе со мной", – обратилась к поклонникам Кристина Орбакайте.