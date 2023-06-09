Российская актриса Кристина Асмус недолго будет ходить в одиночестве, уверена гадалка.

Российская актриса Кристина Асмус недолго будет ходить в одиночестве, уверена гадалка.В 2020 году актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов развелись после восьми лет брака и рождения общей дочери. Слухи о том, что звезды на грани развода, появились в 2019 году.Резидент Comedy Club и звезда "Интернов" оказались в шаге расставания сразу после того, как Асмус прилетела на кинофестиваль "Евразийский мост" без мужа и представила там новый фильм со своим участием "Текст". В ленте Асмус снялась в откровенной сцене с Иваном Янковским, что сразу вызвало вопросы у поклонников. Потом поклонники не раз называли именно это причиной развода пары.Однако Кристина Асмус не будет долго оставаться одна, уверена таролог Мария Знаменская. Эксперт считает, что актриса совсем скоро снова выйдет замуж.Впрочем, Кристина Асмус не скрывает чувств к своему новому возлюбленному Роману Евдокимову и даже делает ему дорогие подарки. По мнению таролога, именно за него Крисина Асмус может выйти замуж в ближайшее время.Гадалка сделала расклад карт и рассказала о ситуации: карта 10 кубков обозначает то, что у Кристины Асмус развеялись иллюзии по поводу мужчин. Впрочем, карта 10 мечей указывает на то, что брак Кристины Асмус тоже может быть не последним.