Развитие моды и текстильной промышленности привело к печальным для экологии последствиям. Одежда, которую выбрасывают на помойку, усугубляет и без того глобальную мировую проблему – загрязнение окружающей среды.

Развитие моды и текстильной промышленности привело к печальным для экологии последствиям. Одежда, которую выбрасывают на помойку, усугубляет и без того глобальную мировую проблему – загрязнение окружающей среды.В России, как и во многих странах мира, сформировалось общество потребления. Оно предпочитает избавляться от испорченных и даже вполне сносных вещей, не пытаясь найти им достойное применение. Модные тренды меняются один за другим, а свалки завалены одеждой, которая по разным причинам стала ненужной.При этом грамотная утилизация предметов гардероба — та еще задача. Как пишет , по подсчетам экологов, 95% одежды, оставленной среди помойных отходов, тяжело или накладно переработать. В связи с этим экологи выдвинули предложение: запретить гражданам РФ выброс текстильных изделий в универсальные мусорные баки, которые обычно стоят возле жилых домов.Помимо этого, защитники природы составили план по распространению и установке спецбоксов для выброса одежды на улице и в торговых точках, передает телеканал . В Минприроде поддержали идею о новых контейнерах. Что касается запрета, его считают допустимым только на фоне развитой инфраструктуры, над чем предстоит поработать.Благодаря инициативам экологического характера, в России шаг за шагом меняют подход к утилизации одежды. В частности, для этого поднимают вопрос о массовой системе поощрений за соблюдение экоправил, отмечает .Всем, кто хочет сберечь планету для будущих поколений, стоит присмотреться к спецбоксам для текстильных изделий. Важно стараться давать испорченным тканям вторую жизнь и отправлять нормальные вещи туда, где они еще пригодятся, но только не в мусорку!