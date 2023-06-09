Рухнул не только баннер с надписью “Мы – Россия”, но и столб, на котором он держался. Чудом никто не пострадал. Видео появилось в социальных сетях. Очевидцы начали снимать баннер,

Рухнул не только баннер с надписью “Мы – Россия”, но и столб, на котором он держался. Чудом никто не пострадал. Видео появилось в социальных сетях. Очевидцы начали снимать баннер, раскачивающийся от ветра, но случайно засняли момент икс. Столб не выдержал нагрузки и вместе с праздничной растяжкой упал на авто. В администрации Александровского района сообщили, что