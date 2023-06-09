В центре Владимира жителей и гостей города пригласили в хоровод Дружбы. В центре Владимира жителей...

В центре Владимира жителей и гостей города пригласили в хоровод Дружбы.В центре Владимира жителей и гостей города пригласили в хоровод Дружбы. В символичной акции приняли участие представители разных национальностей, живущие в нашем регионе. Слово- Ангелине Свищ.- Мы - вместе! Мы - Россия!Крепко взявшись за руки представители разных национальностей объединились в дружный хоровод. Это один из самых древних танцев. В движениях- многообразие культур. Альбина Валитова уверена: сила огромной многонациональной России- в её единстве.Альбина Валитова, жительница Владимира:- У нас и татары и башкиры, и чуваши, много наций проживает в нашей стране, поэтому нужно чтобы молодежь которая здесь проживает, они знакомились с культурой, с играмиНа пешеходной Георгиевской представляют народные танцы, песни, игры. А дополняют яркий этнический калейдоскоп костюмы разных народностей. Их смогли примерить все желающие.- Нагрудник чтобы защищать вот эту часть, ну как бы, от злых духовОрганизатором хоровода выступил "Дом дружбы народов". Во Владимирской области их больше 120. Территория мира, согласия, межнационального диалога- это 33-ий регион.Лариса Муравьева, директор "Дома дружбы народов":- Такое мероприятие в нашем городе первое. Очень хотелось чтобы это стало традицией, чтобы таких хороводы вовлекали все больше и больше владимирцев. Хотелось бы запланировать его и на будущий год.В круге дружбы на Георгиевской вспоминали и тех, кто сегодня на передовой. Свое Отечество защищают бойцы разных национальностей. Плечом к плечу лакцы, чеченцы, осетины, башкиры... Родина для каждого - одна.Ангелина Свищ. Андрей Беляков "Вести-Владимир"