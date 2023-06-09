В экопарке села Драчёва Владимирской области состоялось открытие летнего сезона. В Селивановском...

В экопарке села Драчёва Владимирской области состоялось открытие летнего сезона.В Селивановском районе в селе Драчёво состоялось открытие летнего сезона. Сельский праздник местные жители организовали в так называемом экопарке.На празднике собрались жители района, их семьи, внуки. В экопарке дети смогли погладить северного оленя, козлят. Увидеть черепаху, индюков. А взрослые покатались на катамаранах и попробовали сельские кушанья на гастрономическом фестивале.Олег Гуреев, заместитель министра культуры Владимирской области:- Я в первый раз на этом фестивале. Привёз сюда своих детей, которые отдыхают у бабушки и дедушки. Здесь всё здорово. Хорошо, что есть такая активность.