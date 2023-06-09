В Гусь-Хрустальном задержана подозреваемая в совершении серии краж из супермаркетов. В апреле и...

В Гусь-Хрустальном задержана подозреваемая в совершении серии краж из супермаркетов.В апреле и мае 2023 года было совершено несколько краж из супермаркетов в городе Гусь-Хрустальный. По информации полиции к хищениям причастна одна и та же женщина. Она работала в одном из магазинов города и была замечена сотрудником за совершением преступления. Тот пытался ее задержать, но она скрылась.Фигурантка заходила в сетевые магазины, брала со стеллажей средства личной гигиены, косметику, шоколад и уходила, не заплатив за товар. В результате розыскных мероприятий, подозреваемую задержали. Ею оказалась 28-летняя местная жительница. Установлено, что злоумышленница причастна к совершению сразу трех преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Общий материальный ущерб составил более 9 тысяч рублей. Задержанная в содеянном созналась и пояснила, что похищенную продукцию она реализовала.На данный момент в отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям кража и попытка грабежа.Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.Фото pxfuel.com