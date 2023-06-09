Средства город получит в кредит от Фонда национального благосостояния. Срок возврата - шесть лет.

В июле Владимир получит 100 автобусов по инвестпроекту в 1,5 млрд рублей. Средства город получит в кредит от Фонда национального благосостояния. Срок возврата - шесть лет.АО «Государственная транспортная лизинговая компания» уже заключила договор на поставку подвижного состава. Порядка 40% автопарка будут ездить на газе. Обновление общественного транспорта происходит в рамках транспортной реформы, которую реализуют владимирские власти. В рамках неё сейчас ведётся разработка новой схемы движения автобусов и троллейбусов.Напомним, что в прошлом году областной центр приобрёл 14 автобусов, а летом в город поступят четыре троллейбуса из Беларуси.