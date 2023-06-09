Неподалёку от деревни Маринкино Киржачского района появится плантация с белорусской голубикой

Неподалёку от деревни Маринкино Киржачского района появится плантация с белорусской голубикой, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Владимирской области. Ягодами засадят 60 гектаров сельскохозяйственных площадей.Голубику сортов «Блюкроп» и «Дюк» привезли в регион в мае. Продукция прошла проверку Россельхознадзора. Вредных организмов в ней не обнаружено.Кроме того, из Беларуси для удобрения земли под посадки привезли свыше 67 тонн торфа. В открытый грунт саженцы голубики высадят в сентябре.