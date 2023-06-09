По графику власти уже должны были открыть медучреждение, но дата опять сдвинулась.

В Коврове вновь сорвали сроки сдачи в эксплуатацию акушерского корпуса. По графику власти уже должны были открыть медучреждение, но дата опять сдвинулась.Напомним, что при капремонте подрядчик использовал панели, которые не соответствуют проекту. В результате стены потрескались.«Строители говорят, что им потребуется на месяц на устранение выявленных недостатков», - депутат ГД Игорь Игошин.В целом медоборудование уже закуплено и в здании всё готово для работы медиков. Осталось дождаться устранения дефектов.Напомним, что Следком завёл по статье о халатности при реконструкции больницы.