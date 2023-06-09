Соревнования пройдут 10 июня в спортшколе «Ока». Участвовать в них будут юноши и девушки до 15 лет. Турнир соберет около 200 юных спортсменов из разных регионов страны, сообщили в правительстве

Соревнования пройдут 10 июня в спортшколе «Ока». Участвовать в них будут юноши и девушки до 15 лет. Турнир соберет около 200 юных спортсменов из разных регионов страны, сообщили в правительстве области. Регистрацию уже прошли команды Владимирской, Брянской и Московской областей, а также Чувашской Республики и Приморского края. Во Владимирской области дзюдо занимаются более 3 тысяч