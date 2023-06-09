В Муроме судебные приставы принудительно выселили из квартиры должницу, превратившая квартиру в...

В Муроме судебные приставы принудительно выселили из квартиры должницу, превратившая квартиру в помойку.Рассадник антисанитарии- в отдельно взятой квартире. В Муроме судебные приставы принудительно выселили из квартиры должницу, которая превратила жилье в помойку.- Решение суда о выселении должницы исполнено.Жилплощадь женщина занимала незаконно - срок договора соцнайма давно истёк, а новый она не заключала. Однокомнатную квартиру при этом 65-летняя жительница многоквартирного дома превратила в склад мусора. Соседи неоднократно жаловались на зловоние. Как сообщили судебные приставы, в жилище годами не проводилась уборка. Имущество описали и вынесли из квартиры. Помещение - опечатали.