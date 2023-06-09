Сейчас она проходит реабилитацию.

В Муроме врачи спасли женщину с тяжёлым внутричерепным кровоизлиянием. Об этом рассказали в правительстве Владимирской области.В один из дней скорая приехала к 40-летней женщине, которая внезапно потеряла сознание. Пациентку в коме, с судорогами и нарушением дыхания госпитализировали в неврологическое отделение местной ЦРБ. Обследование показало массивное кровоизлияние в оболочке головного мозга.Муромлянка пробыла в коме 17 дней. Благодаря медикам она всё-таки пришла в сознание, заговорила и начала передвигаться. Сейчас она проходит реабилитацию.