Решается вопрос об аресте фигурантов.

В Петушинском районе рецидивистов задержали за двойное убийство. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.Два дня назад, 7 июня, в Костерево в одной из квартир были найдены трупы 67-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что в ночь с 6 на 7 июня двое мужчин присоединились к компании из четырех человек, которая распивала алкоголь. Один из собутыльников сделал замечание прибывшим из-за того, что те приставали к женщине. Началась драка. Пенсионерка получила 7 ударов отвёрткой, а вторую жертву агрессоры забили насмерть.Полиция и Следком оперативно установили личности душегубов и задержали их. Преступниками оказались двое ранее судимых местных жителей. На допросе они признали свою вину. Решается вопрос об аресте фигурантов.