Учреждение войдет в состав жилого комплекса, расположенного рядом с набережной Москвы-реки и парком Фили.

Учреждение войдет в состав жилого комплекса, расположенного рядом с набережной Москвы-реки и парком "Фили".Развитию системы образование власти Москвы отводят первостепенное значение. Семимильные шагами в городе строятся новые школы, детские сады и учебные корпусы. Параллельно специалисты проводят модернизацию действующих зданий и благоустройство на их территории.Очередной образовательный комплекс появится в районе Филевский парк. Трехэтажное здание площадью 9,4 тысячи квадратных метров будет построено по адресу: улица Барклая, владения №6 и №6Т. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.Образовательный комплекс будет состоять из двух блоков: в первом смогут разместиться до 225 учеников начальных классов, а во втором организуют детский сад на 125 мест. Глава профильного ведомства отметил, что на территории появятся площадки для отдыха, прогулок, игры, занятий физкультурой, а также огород.Для учеников начальных классов обустроят информационный центр, концертный зал на 150 персон, обеденную зону на 125 мест, физкультурный зал, комнаты продленного дня, учебные кабинеты, технические помещения и медицинский кабинет.В детском саду будут организованы не только помещения для групп, но и музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда и методический кабинет. Групповые ячейки будут изблёваны друг от друга, в каждую из них войдут раздевалка, игровая комната, спальня, буфет и туалет.Образовательное учреждение войдет в состав жилого комплекса, расположенного рядом с набережной Москвы-реки и парком "Фили". Добрать до здания можно за десять минут от станций метро "Парк Победы", "Фили" и "Багратионовская".Сергей Левкин отметил, что транспортная доступность жилого района и близость социальных объектов положительно сказывается на качестве жизни горожан. По словам чиновника, это напрямую отвечает задачам, которые ставит перед властями мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее "" сообщали, что в районе Беговой до конца текущего год планируется ввести в эксплуатацию учебный корпус. Трехэтажное здание рассчитано на 400 человек: 200 школьников и столько же дошколят.