В ссоре из-за женщины во Владимирской области собутыльники ее убили. На квартире в Костереве...

В ссоре из-за женщины во Владимирской области собутыльники ее убили.На квартире в Костереве обнаружены трупы 67-летнего мужчины и 74-летней женщины, ставших жертвами группового убийства.Следователями и криминалистами СУ СК России совместно с оперативными сотрудниками ОМВД России по Петушинскому району двое ранее судимых местных жителей, которые дали признательные показания.В ночь с на 7 июня 2023 года двое мужчин присоединились к компании из четырех человек, которая распивала спиртное в этой квартире. Один из них сделал замечание вновь прибывшим, поскольку так приставали к женщине. В результате они его сильно избили. А нанесли не менее 7 ударов отверткой. И скрылись с места происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Расследование продолжается.Фото https://www.pxfuel.com