В ссоре из-за женщины во Владимирской области собутыльники ее убили.
На квартире в Костереве...
В ссоре из-за женщины во Владимирской области собутыльники ее убили.
На квартире в Костереве обнаружены трупы 67-летнего мужчины и 74-летней женщины, ставших жертвами группового убийства.
Следователями и криминалистами СУ СК России совместно с оперативными сотрудниками ОМВД России по Петушинскому району двое ранее судимых местных жителей, которые дали признательные показания.
В ночь с на 7 июня 2023 года двое мужчин присоединились к компании из четырех человек, которая распивала спиртное в этой квартире. Один из них сделал замечание вновь прибывшим, поскольку так приставали к женщине. В результате они его сильно избили. А нанесли не менее 7 ударов отверткой. И скрылись с места происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Расследование продолжается.
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