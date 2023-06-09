В Суздале состоялся чемпионат МВД по стрельбе. Проходил он в течение 5 дней на территории нового специально оборудованного полигона. Среди участников были представители транспортной

В Суздале состоялся чемпионат МВД по стрельбе. Проходил он в течение 5 дней на территории нового специально оборудованного полигона. Среди участников были представители транспортной полиции и 17 ведомственных образовательных организаций. Свыше 600 сотрудников полиции со всей страны боролись за победу в личном и командном зачетах по двум группам. Для демонстрации навыков они использовали пистолеты Макарова