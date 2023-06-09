Фактов заражения людей пока не зарегистрировано.

В Суздале на реке Каменка обнаружена чайка, умершая от птичьего гриппа. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Материал для анализа санитарные врачи взяли 6 июня в районе улицы Покровская. Ситуация в регионе на особом контроле надзорного ведомства. Фактов заражения людей пока не выявлено.«Грипп птиц – острое инфекционное заболевание птиц, передающееся человеку, характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением лёгких и высокой летальностью. Возбудитель – вирус гриппа типа А (Н5N1, H5N2). Он более устойчив в окружающей среде, чем вирус гриппа человека и хорошо переносит низкие температуры, легко погибает под воздействием дезинфицирующих средств», - уточнили эксперты.Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют соблюдать