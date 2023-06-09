В Суздальском районе продолжается чемпионат по служебному биатлону Центрального округа войск...

В Суздальском районе продолжается чемпионат по служебному биатлону Центрального округа войск Росгвардии.На полигоне в деревне Масленка Суздальского района продолжается чемпионат по служебному биатлону Центрального округа войск Росгвардии. Участники состязаний- лучшие спортсмены из 18 регионов. Подробности у Александра Сыпченко.Чьи профессиональные навыки самые лучшие. Решают 120 самых подготовленных спортсменов из территориальных органов и воинских частей Росгвардии. Быстро бегать и метко стрелять обязан каждый, поэтому уровень конкуренции на соревнованиях по служебному биатлону высокий.Ирина Молодова, старший врач группы медобеспечения Управления Росгвардии по Владимирской области:- Это очень интересно, поучаствовать в таких соревнованиях, где принимают участие кандидаты в мастера спорта по стрельбе, по легкой атлетике, также мастера спорта то есть посмотреть на их уровень.Многие участники меняют служебную форму на спортивную далеко не в первый раз. Среди росгвардейцев много мастеров спорта по различным дисциплинам. Сотрудники регулярно тренируют выносливость, проходят огневую подготовку.Мария, сотрудница Росгвардии:- Приходится и работать, выполнять какие-то задачи и когда есть возможность бегаем стреляем.Кирилл, сотрудник Росгвардии:- Навыки по подготовке огневой должен сотрудник развивать и соответственно не забывать об этом и постоянно совершенствовать.Вместо винтовки у служебных биатлонистов - табельное оружие. Попасть из пистолета Макарова в яблочко, после того как спортсмен выложился на дистанции- задача сложная. Осечек быть не должно, поэтому организаторы уделяют особое внимание безопасности. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием карается серьезными штрафами.Олег Гулик, старший тренер спортивных команд при Управлении Центрального округа войск нацгвардии:- Вид спорта очень сложный технически, связан с оружием, поэтому самое главное это техника безопасности, нарушения ее жестко караются вплоть до снятия спортсменов.В служебном биатлоне мужчины должны преодолеть на скорость дистанцию в 3 километра, женщины - один. А вот стрелять всем приходится дважды. На каждый огневой рубеж - по пять выстрелов. За промахи начисляют штрафное время, поэтому победителя определят по сумме балов. Главная цель соревнований - выявить лучших в профессии.Александр Шлемех, заместитель председателя спорткомитета Центрального округа:- Развитие служебно прикладных навыков у военнослужащих сотрудников, во первых на лидеров всегда ровняются и стремятся, также цель выполнение разрядом и спортивных званий.По итогам соревнований будет сформирована сборная Центрального округа. В июле этого года она выступи на чемпионате Росгвардии в Екатеринбурге.Александр Сыпченко, Андрей Синягин "Вести-Владимир".