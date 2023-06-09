Панихида состоялась 8 июня на кладбище села Косинское.

В Юрьев-Польском районе похоронили 28-летнего сержанта, погибшего в зоне СВО. Власти соболезнования семье военнослужащего.Он родился в июне 1994 года в селе Косинское. Окончил местную школу, а затем ПТУ. Отслужил в армии. На гражданке работал в сельском хозяйстве. В декабре 2021 года подписал контракт. Погиб 30 мая.Панихида состоялась 8 июня на кладбище села Косинское. Проводить бойца в последний путь пришли односельчане, сотрудники военкомата и чиновники.