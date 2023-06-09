В загородном парке Владимира начали отлавливать мышей и комаров. Специалисты регионального Центра...

В загородном парке Владимира начали отлавливать мышей и комаров.Специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии начали отлавливать мышей и комаров в Загородном парке Владимира. Их цель - обнаружить опасные инфекции, которые они могут переносить. "Мышино-комариный улов" собрала и наш корреспондент Любовь Клюквина.Так. Ну вот это рыжая полёвка. Видно по маленьким усам, маленькому хвосту, окрасу.За вчерашний хлеб, обжаренный с луком на ароматном подсолнечном масле, не одна мышь отдала свою жизнь. Экспериментов с приманками было много, рассказывает зоолог Андрей Малыгин, но самодельное угощение.Андрей Малыгин, зоолог:- Показывало самые высокие результаты вылова на одинаковых участках.В Загородном - мониторинг зоонозов - заболеваний, источник которых - животные. Андрей проверяет заряженные накануне ловушки. Их сто двадцать. Мыши - лишь в восьми. Процент - стандартный. Следующий пункт - идентификация по точкам сбора и видам (их у нас - около 10-ти).Андрей Малыгин, зоолог:- Это все будет отправляться в лабораторию природно-очаговых и особо опасных инфекций. В дальнейшем мы будем изымать различные органы от этих грызунов. Это сердце, легкие, почки, печень, мозг.Кроме самих грызунов летом Андрей исследует их останки, погрызы, помёт, землю из норок и даже погадки хищных птиц. А ещё клещей и комаров. Материал исследуют на три основные инфекции: туляремию, лептоспироз и геморрагическую лихорадку. Часть изучат сами, часть - отправляют в новосибирский центр "Вектор" и волгоградский противочумной институт. К счастью, 33 регион - территория благополучная. Случаи заболеваний - единичные.Андрей Малыгин, зоолог:- И ГЛПС, и туляремия, и лептоспироз относятся к особо опасным очаговым инфекциям и, если запустить момент болезни, то эти инфекции могут привести к летальному исходу. Возбудители этих инфекций достаточно устойчивые и прекрасно себе существуют во внешней среде.А против кровососов сегодня - "комаросос".Отлов комаров возобновился в прошлом году решением Роспотребнадзора. Андрей отлавливает их специально. Так мониторят лихорадку Западного Нила. "Пылесосят" комаров автомобильным гаджетом.Андрей Малыгин, зоолог:- Я начинал это делать при помощи обычного энтомологического сачка, но это оказалось абсолютно неэффективно, поэтому я перешел на метод аккумуляторного пылесоса. Прямо не вынимая из пылесоса их можно заморозить и переложить в пакет для проб.Заразиться вышеназванными инфекциями можно, сделав неправильную уборку на дачном участке, например, вдохнув пыль вместе с выделениями грызунов. При уборке зерна, перекладке сена. Через зараженную воду и еду (её можно оставлять в ёмкостях только с плотно закрытыми крышками) и, конечно, через непосредственный контакт с грызунами или укус членистоногих. Инкубационный период инфекций - от 6 до 14 дней. Общие признаки заражения: жар, тошнота, головная и мышечная боли. Профилактика: истребление грызунов, дезинсекция кровососущих на участке и правильная уборка после зимовки.Андрей Малыгин, зоолог:- Обязательно нужно проводить только влажную уборку, только влажную уборку. Обязательно нужно пользоваться средствами защиты. Со средствами производить влажную уборку и в резиновых перчатках. Всю посуду обязательно нужно обдать кипятком, потому что, как я уже сказала к низким температурам данные инфекции устойчивы, а вот при высоких они погибают.Ещё один совет от специалистов дачникам - обязательно просушить всё постельное белье, подушки и матрасы на солнце.Любовь Клюквина, Алексей Ковалёв, "Вести-Владимир".