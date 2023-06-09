Жители Гусь-Хрустального района публикуют в соцсетях снимки деревьев, на которых насекомые уничтожают листву.

Во Владимирской области продолжается массовое нашествие гусениц шелкопряда. Жители Гусь-Хрустального района в соцсетях снимки деревьев, на которых насекомые уничтожают листву. Также ппосевы на полях и в огородах.Местные жители сравнивают происходящее с экологической катастрофой и удивляются неспешной реакции властей. Тем временем в минлесхозе состоялось совещание по проблемному вопросу.«Решено всем заинтересованным структурам проработать вопросы по организации мер борьбы с непарным шелкопрядом в текущем и следующем году», - пояснили чиновники.При этом еще пару недель назад они заявляли, что