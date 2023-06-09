Туристический форум “Путешествуй” проходит с 8 по 11 июля на ВДНХ. Наша область представила на форуме свой стенд с туристическими продуктами региона. В составе нашей делегации –

Туристический форум “Путешествуй” проходит с 8 по 11 июля на ВДНХ. Наша область представила на форуме свой стенд с туристическими продуктами региона. В составе нашей делегации – первый заместитель губернатора Александр Ремига, и.о. министра предпринимательства и туризма Варвара Серёгина, директор АНО «ТИЦ» Ольга Матвеева. Александр Ремига, первый заместитель губернатора В этом году наша область и