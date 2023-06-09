Владимирскую область накроет гроза с дождем и градом. По данным Владимирского центра по...

Владимирскую область накроет гроза с дождем и градом.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие до конца суток во Владимире и местами по области ожидается гроза с дождём.В отдельных районах град, усиление ветра западной четверти порывы до 15-17 м/с., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» работают в режиме повышенной готовности.К оперативному реагированию готовы 139 бригад: 511 человек и 128 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом и приспособлениями, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной посменной работе в любых условиях, сообщил Михаил Вербин Михаил, начальник отдела по связям с общественностью "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго".Фото https://www.pxfuel.com/en